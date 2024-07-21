Россияне за двое суток оккупировали село Прогресс в Донецкой области

20 июля враг оккупировал село Прогресс Покровского района Донецкой области.

Источник: Deep State

Дословно: "За последние двое суток врагу удалось быстро переломить ход боя за Прогресс. Бои на подступах к селу начались еще в последние дни апреля и фактически последние 3 месяца удавалось относительно успешно отбивать атаки врага, хотя потери позиций периодически были.

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Полосу, которая состояла из самого села, приняла одна из пехотных бригад. Когда враг начал массированный штурм 19 июля, то почти все село было оставлено. Срочно поступила подмога из другой уже механизированной бригады, которая стала на западной улице села. 20 июля из-за отсутствия достаточного количества пехоты и ее силам пришлось отойти. Теперь уже за село.

Это заставляет другую бригаду, которая стоит по железной дороге, разворачивать позиции еще и на фланг. Кроме того, существует риск окружения. Приказа о выравнивании линии нет.

Дальнейшее продвижение врага имеет сразу две цели. Первая - приблизиться или перерезать трассу Покровск-Константиновка. Кроме того, западнее Воздвиженки существует высота 229.0, Вторая - это движение по хребту, по которому идет железная дорога с последующим выходом к высоте 224.8 и Новогродовке".

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Детали: Также россияне продвинулись в Красногоровке, Песчаном, у Лозоватского, Новоалександровки, Прогресса и Андреевки.