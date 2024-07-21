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На Киевщине работала ПВО

Алена ИвашкивВоскресенье, 21 июля 2024, 02:56
На Киевщине работала ПВО
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Getty Images

В ночь на воскресенье, во время воздушной тревоги из-за атаки российских беспилотников, в Киевской области и на подступах к столице работала противовоздушная оборона.

Источник: КМВА, КОВА

Дословно КОВА: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

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Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности".

Дополнено в 3.11: Начальник КГВА Сергей Попко написал, что по сообщению Воздушных сил, ударные БПЛА движутся в направлении Киева с востока.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что вражеские БПЛА на Киевщине заходят с Броварского направления.

ВИДЕО ДНЯ

В 4.28 в Киевской области раздался отбой воздушной тревоги.

Темы: Киевбеспилотники
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