На Киевщине работала ПВО

В ночь на воскресенье, во время воздушной тревоги из-за атаки российских беспилотников, в Киевской области и на подступах к столице работала противовоздушная оборона.

Источник: КМВА, КОВА

Дословно КОВА: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Реклама:

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности".

Дополнено в 3.11: Начальник КГВА Сергей Попко написал, что по сообщению Воздушных сил, ударные БПЛА движутся в направлении Киева с востока.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что вражеские БПЛА на Киевщине заходят с Броварского направления.

ВИДЕО ДНЯ

В 4.28 в Киевской области раздался отбой воздушной тревоги.