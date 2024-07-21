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Генштаб: Противник втратив за добу 1100 осіб, 52 БпЛА та систему ППО

Олена ІвашківНеділя, 21 липня 2024, 07:37
Генштаб: Противник втратив за добу 1100 осіб, 52 БпЛА та систему ППО
Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російська окупаційна армія втратила близько 1100 осіб, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 46 бойових броньованих машин та одну систему ППО. 

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 566710 (+1100) осіб,
  • танків ‒ 8266 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46) од,
  • артилерійських систем –  15586 (+44) од,
  • РСЗВ – 1121 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 896 (+1) од,
  • літаків – 362 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2616 (+9).

Теми: Генштабвтрати у війні
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