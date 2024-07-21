Генштаб: Противник втратив за добу 1100 осіб, 52 БпЛА та систему ППО
Неділя, 21 липня 2024, 07:37
За минулу добу російська окупаційна армія втратила близько 1100 осіб, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 46 бойових броньованих машин та одну систему ППО.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 566710 (+1100) осіб,
- танків ‒ 8266 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46) од,
- артилерійських систем – 15586 (+44) од,
- РСЗВ – 1121 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 896 (+1) од,
- літаків – 362 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 2616 (+9).