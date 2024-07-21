Генштаб: Противник потерял за сутки 1100 человек, 52 БпЛА и систему ПВО
Воскресенье, 21 июля 2024, 07:37
За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла около 1100 человек, 52 БпЛА оперативно-тактического уровня, 46 боевых бронированных машин и одну систему ПВО.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 566710 (+1100) человек,
- танков - 8266 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 15963 (+46) ед,
- артиллерийских систем - 15586 (+44) ед,
- РСЗО - 1121 (+0) ед,
- средства ПВО - 896 (+1) ед,
- самолетов - 362 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12402 (+52),
- крылатые ракеты - 2401 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 21036 (+68) ед,
- специальная техника - 2616 (+9).