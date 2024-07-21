Сили ППО збили 35 російських "Шахедів"

У ніч на 21 липня 2024 року противник завдав удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed" – з них 35 було збито.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Окрім збитих БПЛА, завдяки активній протидії РЕБ ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей.

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Відомо, що ракетами ворог бив із Курської області та Криму.

"Шахеди" атакували Україну із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ та окупований Крим.

Під час нічної атаки радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід повітряних цілей у понад 10 областях України.

ВІДЕО ДНЯ

Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.