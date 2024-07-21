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Силы ПВО сбили 35 российских "Шахедов"

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 июля 2024, 08:23
Силы ПВО сбили 35 российских Шахедов
воздушные силы

В ночь на 21 июля 2024 года противник нанес удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 39-ю ударными БпЛА типа "Shahed" - из них 35 были сбиты.

Источник: Воздушные силы

Детали: Кроме сбитых БПЛА, благодаря активному противодействию РЭБ ракеты Х-59/69 не достигли своих целей.

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Известно, что ракетами враг бил из Курской области и Крыма.

"Шахеды" атаковали Украину с трех направлений: Курск, Приморско-Ахтарск и оккупированный Крым.

Во время ночной атаки радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение воздушных целей в более чем 10 областях Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Противовоздушная оборона работала в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях.

Темы: Воздушные силы ВСУШахедПВО
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