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Росіяни поранили 15 цивільних на Донеччині та Харківщині

Роман ПетренкоНеділя, 21 липня 2024, 08:49
Росіяни поранили 15 цивільних на Донеччині та Харківщині
ілюстративне фото: харківська ОВА

Протягом доби у Донецькій та Харківській області поранені 15 цивільних внаслідок російських атак.

Джерело: Донецька ОВА, Харківська ОВА

Деталі: За 20 липня росіяни поранили 8 жителів Донеччини – по двоє у Часовому Яру та Торецьку, й по одному в Лимані, Ямполі, Сіверську та Селидовому.

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Тим часом на Харківщині о 07:05 в неділю РФ атакувала село Довжик. Внаслідок обстрілу FPV-дроном горів автомобіль.

Раніше, о 04:30, атакували з С-300 смт Білий Колодязь. Постраждав 69-річний чоловік та гостра реакція на стрес у чоловіка 54 років.

В суботу в селі Івашки внаслідок влучання російського FPV-дрона у магазин постраждали два чоловіки 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років. Інший дрон влучив у приватний будинок, постраждала жінка 57 років.

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Теми: Донецька областьХарківська область
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