Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Россияне ранили 15 гражданских в Донецкой и Харьковской областях

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 июля 2024, 08:49
Россияне ранили 15 гражданских в Донецкой и Харьковской областях
иллюстративное фото: харьковская ОВА

В течение суток в Донецкой и Харьковской области ранены 15 гражданских в результате российских атак.

Источник: Донецкая ОВА, Харьковская ОВА

Детали: За 20 июля россияне ранили 8 жителей Донецкой области - по двое в Часовом Яру и Торецке, и по одному в Лимане, Ямполе, Северске и Селидово.

Реклама:

Между тем на Харьковщине в 07:05 в воскресенье РФ атаковала село Довжик. В результате обстрела FPV-дроном горел автомобиль.

Ранее, в 04:30, атаковали из С-300 пгт Белый Колодец. Пострадал 69-летний мужчина и острая реакция на стресс у мужчины 54 лет.

В субботу в селе Ивашки в результате попадания российского FPV-дрона в магазин пострадали два мужчины 48 и 33 лет, две женщины 62 и 44 лет. Другой дрон попал в частный дом, пострадала женщина 57 лет.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Донецкая областьХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
Донецкая область
Россияне за двое суток оккупировали село Прогресс в Донецкой области
ФАБ, FPV-дрон, КАБ: в субботу россияне продолжили обстрелы Донетчины – 4 раненых
DeepState: Россияне оккупировали Раздоловку
Последние новости
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
17:56
Франция и Германия осудили удар по Голанским высотам, призвали к деэскалации
Все новости...
Реклама:
Реклама: