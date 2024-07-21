Россияне ранили 15 гражданских в Донецкой и Харьковской областях

В течение суток в Донецкой и Харьковской области ранены 15 гражданских в результате российских атак.

Источник: Донецкая ОВА, Харьковская ОВА

Детали: За 20 июля россияне ранили 8 жителей Донецкой области - по двое в Часовом Яру и Торецке, и по одному в Лимане, Ямполе, Северске и Селидово.

Реклама:

Между тем на Харьковщине в 07:05 в воскресенье РФ атаковала село Довжик. В результате обстрела FPV-дроном горел автомобиль.

Ранее, в 04:30, атаковали из С-300 пгт Белый Колодец. Пострадал 69-летний мужчина и острая реакция на стресс у мужчины 54 лет.

В субботу в селе Ивашки в результате попадания российского FPV-дрона в магазин пострадали два мужчины 48 и 33 лет, две женщины 62 и 44 лет. Другой дрон попал в частный дом, пострадала женщина 57 лет.