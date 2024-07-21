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У Грузії викликають на допит добровольців, що воювали на боці ЗСУ

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 21 липня 2024, 10:08
У Грузії викликають на допит добровольців, що воювали на боці ЗСУ
ілюстративне фото, тасс

Грузинські добровольці, які брали участь у бойових діях на боці України у війні проти РФ, повідомляють про виклики на допит у Службу державної безпеки (СДБ) Грузії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sova

Деталі: Зокрема, стало відомо, що у Тбіліському міському суді опитали Лашу Чігладзе, активіста "Антиокупаційного руху", який брав участь у бойових діях в Україні.

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"Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство у зв'язку з державним переворотом, і були якісь запитання про це... (Запитували), коли виїхав, коли приїхав з України. Були загальні запитання", – сказав Чігладзе.

Адвокат назвав справу політичною.

"Зазначена справа абсурдна, не має жодного відношення до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти Росії", – заявив Ткешеладзе.

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Проурядовий телеканал Imedi повідомляє, що Чігладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.

Крім того, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надим Хмаладзе.

"Мене, Надима Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот і тероризм", – зазначив він у соцмережах.

Напередодні публікували дані опитування, які свідчать, що більшість громадян Грузії вважають головним ворогом своєї країни Росію, причому в порівнянні з попередніми роками цей показник зріс.

Результати опубліковані в той момент, коли партія влади "Грузинська мрія" поступово зближується з Росією – зокрема нібито планує відновити дипломатичні відносини, а також переймає риторику Москви стосовно війни в Україні та Заходу.

Читайте більше про те, чи вдасться Заходу зупинити проросійський дрейф Тбілісі.

Теми: Грузіявійна
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