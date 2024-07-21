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В Грузии вызывают на допрос добровольцев, воевавших на стороне ВСУ

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 21 июля 2024, 10:08
В Грузии вызывают на допрос добровольцев, воевавших на стороне ВСУ
иллюстративное фото, тасс

Грузинские добровольцы, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в войне против РФ, сообщают о вызовах на допрос в Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sova

Детали: В частности, стало известно, что в Тбилисском городском суде опросили Лашу Чигладзе, активиста "Антиоккупационного движения", который участвовал в боевых действиях в Украине.

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"Мне сказали, что год назад было начато следствие в связи с государственным переворотом, и были какие-то вопросы об этом... (Спрашивали), когда выехал, когда приехал из Украины. Были общие вопросы", – сказал Чигладзе.

Адвокат назвал дело политическим.

"Указанное дело абсурдное, не имеет никакого отношения к закону, и Лашу сегодня вызвали потому, что он боролся в Украине против России", – заявил Ткешеладзе.

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Проправительственный телеканал Imedi сообщает, что Чигладзе проходит по делу о заговоре с целью свержения власти.

Кроме того, о вызове на допрос сообщил еще один грузинский доброволец Надим Хмаладзе.

"Меня, Надима Хмаладзе, СГБ вызывает по статьям о государственном перевороте и терроризме", – отметил он в соцсетях.

Накануне публиковали данные опроса, которые показали, что большинство граждан Грузии считают главным врагом своей страны Россию, причем по сравнению с предыдущими годами этот показатель вырос.

Результаты опубликованы в тот момент, когда партия власти "Грузинская мечта" постепенно сближается с Россией – в частности якобы планирует восстановить дипломатические отношения, а также перенимает риторику Москвы в отношении войны в Украине и Запада.

Читайте больше о том, удастся ли Западу остановить пророссийский дрейф Тбилиси.

Темы: Грузиявойна
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