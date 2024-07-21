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Садибу Зеленських знесли попри її арешт – прокуратура

Роман ПетренкоНеділя, 21 липня 2024, 11:11
Садибу Зеленських знесли попри її арешт – прокуратура
фото: прокуратура

Після знесення історичної будівлі Садиби Зеленських прокуратура відкрила справу за статтею "знищення майна, на яке накладено арешт", а також "самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці".

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними прокуратури, на цю будівлю в січні 2024 року в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини, був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження.

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Прокурори клопотали про арешт, оскільки, згідно з Генпланом Києва, вказана земельна ділянка входить до меж історичного ареалу міста.

На проведення будівельних робіт потрібно погодження Міністерства культури та інформаційної політики України, якого не було. Відтак, у зв’язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені.

Дослівно: "Однак 19 липня, попри арешт, невстановлені особи в порушення обмежувальних вимог із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок по вул. Кониського, 22.

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На даний час встановлене місце знаходження техніки, яка була задіяна під час знесення будівлі. До суду подано клопотання про її арешт".

Нагадаємо: У центрі Києва на вулиці Кониського у п'ятницю незаконно знесли Садибу Зеленських – історичну будівлю, збудовану в 1890 році.

Теми: культураКиївбудівництвоісторія
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