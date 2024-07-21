Усадьбу Зеленских снесли несмотря на ее арест - прокуратура

После сноса исторического здания Усадьбы Зеленских прокуратура открыла дело по статье "уничтожение имущества, на которое наложен арест", а также "самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке".

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным прокуратуры, на это здание в январе 2024 года в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного незаконного уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия, был наложен арест с запретом пользования, распоряжения и отчуждения.

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Прокуроры ходатайствовали об аресте, поскольку, согласно Генплану Киева, указанный земельный участок входит в границы исторического ареала города.

На проведение строительных работ требуется согласование Министерства культуры и информационной политики Украины, которого не было. Следовательно, в связи с арестом здания, все работы должны были быть остановлены.

Дословно: "Однако 19 июля, несмотря на арест, неустановленные лица в нарушение ограничительных требований с применением тяжелой строительной техники разрушили дом по ул. Конисского, 22.

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В настоящее время установлено место нахождения техники, которая была задействована при сносе здания. В суд подано ходатайство о ее аресте".

Напомним: В центре Киева на улице Конисского в пятницу незаконно снесли Усадьбу Зеленских - историческое здание, построенное в 1890 году.