Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Усадьбу Зеленских снесли несмотря на ее арест - прокуратура

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 июля 2024, 11:11
Усадьбу Зеленских снесли несмотря на ее арест - прокуратура
фото: прокуратура

После сноса исторического здания Усадьбы Зеленских прокуратура открыла дело по статье "уничтожение имущества, на которое наложен арест", а также "самовольное строительство на самовольно занятом земельном участке".

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным прокуратуры, на это здание в январе 2024 года в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного незаконного уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия, был наложен арест с запретом пользования, распоряжения и отчуждения.

Реклама:

Прокуроры ходатайствовали об аресте, поскольку, согласно Генплану Киева, указанный земельный участок входит в границы исторического ареала города.

На проведение строительных работ требуется согласование Министерства культуры и информационной политики Украины, которого не было. Следовательно, в связи с арестом здания, все работы должны были быть остановлены.

Дословно: "Однако 19 июля, несмотря на арест, неустановленные лица в нарушение ограничительных требований с применением тяжелой строительной техники разрушили дом по ул. Конисского, 22.

ВИДЕО ДНЯ

В настоящее время установлено место нахождения техники, которая была задействована при сносе здания. В суд подано ходатайство о ее аресте".

Напомним: В центре Киева на улице Конисского в пятницу незаконно снесли Усадьбу Зеленских - историческое здание, построенное в 1890 году.

Темы: культураКиевстроительствоистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
культура
Театральный фестиваль-премия ГРА 2024 обнародовал шортлист номинантов
Умер актер Театра на Подоле Дарьюш Эслами
Под Часовым Яром погиб артист "Дикого театра" Николай Ленок
Последние новости
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
17:56
Франция и Германия осудили удар по Голанским высотам, призвали к деэскалации
Все новости...
Реклама:
Реклама: