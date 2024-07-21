Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Трамп розповів про "прекрасну записку" від лідера Китаю після замаху

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 21 липня 2024, 11:56
Трамп розповів про прекрасну записку від лідера Китаю після замаху
ФОТО: GETTY IMAGES

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів, що після замаху минулого тижня отримав послання від лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Трамп розповів про послання від Сі під час виступу на передвиборчому заході у штаті Мічиган, який став першим для нього після пережитого замаху.

Реклама:

"(Сі) написав мені прекрасну записку днями, коли почув про те, що сталося", – сказав Трамп.

Він згадав про лист Сі, обговорюючи свою економічну політику щодо Китаю під час свого президентства.

"Я дуже добре ладнав з президентом Сі", – додав ексочільник Білого дому.

ВІДЕО ДНЯ

Під час виступу він також згадував послання від інших світових лідерів після замаху.

Замах на Трампа стався минулого тижня під час передвиборчого заходу у містечку Батлер, що у штаті Пенсильванія.

Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину, що сталась на передвиборчому мітингу Трампа, як замах на вбивство, а також як "потенційний" внутрішній терористичний акт.

Стрілянина викликала питання про те, як стрілець зміг залізти на дах, звідки було видно колишнього президента. Це трапилось попри додаткову охорону колишнього президента, яку організували для колишнього президента через відому владі США загрозу з боку Ірану. 

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.

Теми: ТрампСі Цзіньпін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

футболУкраїна вирвала перемогу над Марокко на Олімпіаді-2024

У неділю графіки відключень застосовуватимуть тільки ввечері

відеоУ Росії згоріли три гелікоптери – ГУР

Із Почаївської лаври зникла значна частина ікон – комісія

фотоРобот, який може евакуювати одразу двох поранених, запущений у виробництво – Федоров

ППО вночі збила усі "Шахеди" та ракету

Усі новини...
Трамп
Трамп вважає, що він "отримав кулю за демократію"
Джонсон оприлюднив мирний план для України, який може використати Трамп
Зеленський та Трамп обговорили візит до України
Останні новини
20:28
Європейський центр підготовки на F-16 випустив перших пілотів
20:10
Хрусткі чебуреки вдома: 3 простих рецепти
20:10
футболУкраїна вирвала перемогу над Марокко на Олімпіаді-2024
20:04
Ексглава розвідки Греції заперечив використання незаконного шпигунського ПЗ
19:46
Росіяни обстріляли село на Харківщині, загинула жінка
19:19
Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики вийшла у фінал Олімпіади-2024
19:16
Цитував Зеленського: Atlas Weekend вибачилися перед стендапером Чирковим, якого вигнали зі сцени
19:15
У неділю в Україні переважно без опадів, до 33° тепла
18:51
Міністерка оборони Чехії відвідала Україну з триденним візитом
18:42
На Херсонщині підірвалися двоє чоловіків, один з них загинув
Усі новини...
Реклама:
Реклама: