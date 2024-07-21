Трамп рассказал о "прекрасной записке" от лидера Китая после покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, что после покушения на прошлой неделе получил послание от лидера Китая Си Цзиньпина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Трамп рассказал о послании от Си во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Мичиган, которое стало первым для него после пережитого покушения.

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"(Си) написал мне прекрасную записку на днях, когда услышал о том, что произошло", – сказал Трамп.

Он вспомнил о письме Си, обсуждая свою экономическую политику в отношении Китая во время своего президентства.

"Я очень хорошо ладил с президентом Си", – добавил экс-глава Белого дома.

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Во время выступления он также упоминал послания от других мировых лидеров после покушения.

Покушение на Трампа произошло на прошлой неделе во время предвыборного мероприятия в городке Батлер, что в штате Пенсильвания.

Федеральное бюро расследований США рассматривает стрельбу, которая произошла на предвыборном митинге Трампа, как покушение на убийство, а также как "потенциальный" внутренний террористический акт.

После случившегося возникли вопросы о том, как стрелок смог залезть на крышу, откуда было видно бывшего президента. Это произошло, несмотря на дополнительную охрану бывшего президента, которую организовали для бывшего президента из-за известной властям США угрозы со стороны Ирана.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.