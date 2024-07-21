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Росіяни вдарили повторно по Сумщині, коли рятувальники гасили пожежу

Роман ПетренкоНеділя, 21 липня 2024, 12:22
Росіяни вдарили повторно по Сумщині, коли рятувальники гасили пожежу
скриншот

Російські окупанти повторно вдарили по Сумському району в час, коли там рятувальники гасили пожежу з попереднього обстрілу. Їм довелося ховатися.

Джерело: ДСНС

Деталі: У Сумському районі виникла пожежа в оселі мирних громадян. У момент, коли фахівці ДСНС локалізували загорання, відвернувши небезпеку від сусіднього будинку, розпочався повторний обстріл.

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Рятувальники заховалися у безпечному місці, після чого ліквідували пожежу.

Загалом 5 пожеж виникли через ворожі обстріли. Горіло як у  житловому секторі, так і на об’єктах інфраструктури.

Теми: Сумська областьДСНСпожежа
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