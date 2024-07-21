Россияне ударили повторно по Сумщине, когда спасатели тушили пожар

Российские оккупанты повторно ударили по Сумскому району в то время, когда там спасатели пушили пожар с предыдущего обстрела. Им пришлось прятаться.

Источник: ГСЧС

Детали: В Сумском районе возник пожар в доме мирных граждан. В момент, когда специалисты ГСЧС локализовали возгорание, отвлекая опасность от соседнего дома, начался повторный обстрел.

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Спасатели спрятались в безопасном месте, после чего ликвидировали пожар.

Всего 5 пожаров возникли из-за вражеских обстрелов. Горело как в жилом секторе, так и на объектах инфраструктуры.