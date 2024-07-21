Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Россияне ударили повторно по Сумщине, когда спасатели тушили пожар

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 июля 2024, 12:22
Россияне ударили повторно по Сумщине, когда спасатели тушили пожар
скриншот

Российские оккупанты повторно ударили по Сумскому району в то время, когда там спасатели пушили пожар с предыдущего обстрела. Им пришлось прятаться.

Источник: ГСЧС

Детали: В Сумском районе возник пожар в доме мирных граждан. В момент, когда специалисты ГСЧС локализовали возгорание, отвлекая опасность от соседнего дома, начался повторный обстрел.

Реклама:

Спасатели спрятались в безопасном месте, после чего ликвидировали пожар.

Всего 5 пожаров возникли из-за вражеских обстрелов. Горело как в жилом секторе, так и на объектах инфраструктуры.

Темы: Сумская областьГСЧСпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
Сумская область
ОВА: Россияне нанесли удар по критической инфраструктуре Сумской области
Россияне нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры Сумщины
Оккупанты 7 раз обстреляли Сумщину: раненая женщина
Последние новости
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
17:56
Франция и Германия осудили удар по Голанским высотам, призвали к деэскалации
Все новости...
Реклама:
Реклама: