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На фронті загинув доброволець з Польщі

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 21 липня 2024, 13:52
На фронті загинув доброволець з Польщі
фотО: РАР

В Україні в ході бойових дій загинув доброволець з Польщі, який воював у лавах українських Сил оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на PAP

Деталі: Як зазначено, 22-річний польський доброволець Томаш Сенкала вступив до лав Інтернаціонального легіону восени 2023 року.

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Він загинув 13 липня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

У суботу, 20 липня, з польським бійцем попрощались на Байковому кладовищі у Києві. У церемонії взяв участь польський консул у Києві Павел Овад.

Польського бійця поховають у його рідному місті у Люблінському воєводстві Польщі.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок стало відомо про те, що Україні загинув доброволець з Грузії Зураб Іашвілі, який отримав поранення в ході бойових дій.

Наприкінці червня в ході бойових дій в Луганській області загинув естонець Мартін Яагер, який воював у лавах Сил оборони України.

Теми: Польщавійна
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