На фронте погиб доброволец из Польши

В Украине в ходе боевых действий погиб доброволец из Польши, который воевал в рядах украинских Сил обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Детали: Как указано, 22-летний польский доброволец Томаш Сенкала вступил в ряды Интернационального легиона осенью 2023 года.

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Он погиб 13 июля в районе населенного пункта Диброва Луганской области.

В субботу, 20 июля, с польским бойцом попрощались на Байковом кладбище в Киеве. В церемонии принял участие польский консул в Киеве Павел Овад.

Польского бойца похоронят в его родном городе в Люблинском воеводстве Польши.

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В понедельник стало известно, что в Украине погиб доброволец из Грузии Зураб Иашвили, получивший ранения в ходе боевых действий.

В конце июня в ходе боевых действий в Луганской области погиб эстонец Мартин Яагер, который воевал в рядах Сил обороны Украины.