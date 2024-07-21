РВА: Росіяни атакували Нікопольщину боєприпасами з флешетами – тисячами гострих куль

У суботу росіяни обстріляли населений пункт Марганецької громади на Дніпропетровщині зі ствольної артилерії з використанням снарядів із флешетами.

Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram

Пряма мова Євтушенка: "Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад... школа отримала суттєві руйнування, на щастя - люди не постраждали.

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Цього разу для обстрілу окупанти застосували й боєприпаси з флешетами. Мова йде про артилерійські снаряди, які містять близько семи або дев'яти тисяч (залежно від калібру) маленьких, гострих стріл, здатних наносити важкі поранення і вбивати людей.

фото: РВА

Ще раз - обстрілюючи населений пункт, де проживають цивільні мешканці окупанти застосували боєприпаси, розраховані на максимальне ураження людей".

Деталі: Проте Євтушенко наголосив, що за час великої війни майже в усіх прибережних населених пунктах знаходили подібні дротики.