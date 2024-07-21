РВА: Россияне атаковали Никопольщину боеприпасами с флешетами - тысячами острых пуль
В субботу россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой громады на Днепропетровщине из ствольной артиллерии с использованием снарядов с флешетами.
Источник: председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко в Telegram
Прямая речь Евтушенко: "Немало снарядов попали в учебное заведение... школа получила существенные разрушения, к счастью - люди не пострадали.
На этот раз для обстрела оккупанты применили и боеприпасы с флешетами. Речь идет об артиллерийских снарядах, которые содержат около семи или девяти тысяч (в зависимости от калибра) маленьких, острых стрел, способных наносить тяжелые ранения и убивать людей.
Еще раз - обстреливая населенный пункт, где проживают гражданские жители, оккупанты применили боеприпасы, рассчитанные на максимальное поражение людей".
Детали: Однако Евтушенко отметил, что за время большой войны почти во всех прибрежных населенных пунктах находили подобные дротики.