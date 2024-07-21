Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

РВА: Россияне атаковали Никопольщину боеприпасами с флешетами - тысячами острых пуль

"Украинская правда"Воскресенье, 21 июля 2024, 14:26
РВА: Россияне атаковали Никопольщину боеприпасами с флешетами - тысячами острых пуль
фото: РВА

В субботу россияне обстреляли населенный пункт Марганецкой громады на Днепропетровщине из ствольной артиллерии с использованием снарядов с флешетами.

Источник: председатель Никопольской РГА Евгений Евтушенко в Telegram

Прямая речь Евтушенко: "Немало снарядов попали в учебное заведение... школа получила существенные разрушения, к счастью - люди не пострадали.

Реклама:

На этот раз для обстрела оккупанты применили и боеприпасы с флешетами. Речь идет об артиллерийских снарядах, которые содержат около семи или девяти тысяч (в зависимости от калибра) маленьких, острых стрел, способных наносить тяжелые ранения и убивать людей.

 
фото: рва

Еще раз - обстреливая населенный пункт, где проживают гражданские жители, оккупанты применили боеприпасы, рассчитанные на максимальное поражение людей".

Детали: Однако Евтушенко отметил, что за время большой войны почти во всех прибрежных населенных пунктах находили подобные дротики.

Темы: Днепропетровская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Оккупанты ударили по энергообъектам в 2 областях – Укрэнерго

Харрис на встрече с Нетаньяху: Я не буду молчать о страданиях в Секторе Газа

ISW проанализировал российский штурм: командование не усвоило уроки

Израиль предупредил Францию о возможном теракте во время Олимпиады

Кулеба: Мы получили четкий сигнал, что Китай работает над решением войны

В Днепре убили активиста Михаила Тонконогого, полиция задержала двух подозреваемых

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне обстреляли артиллерией Никополь: есть погибший
ПВО сбила 2 ракеты и 5 "Шахедов" над Днепропетровской областью − ОВА
Судья на Днепропетровщине заказал похищение своего бизнес-партнера − ГБР
Последние новости
09:36
Падение обломков «Шахедов» в Румынии: в МИД вызвали представителя РФ
09:25
Россияне за сутки убили двух жителей Донетчины, еще 4 ранены
09:07
объясняемВсе, что нужно знать об Олимпийских играх 2024
08:48
Трамп уже не хочет планировать дебаты с Харрис, пока она не официальный кандидат
08:24
На фронте почти 150 боевых столкновений: 43 атаки россияне направили на Покровское направление
08:01
Оккупанты ударили по энергообъектам в 2 областях – Укрэнерго
07:46
Воздушные силы сбили 20 из 22 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:38
ВСУ за сутки отминусовали 950 оккупантов и 200 единиц вражеской техники
07:07
Михаил Романчук будет вторым знаменосцем Украины на церемонии открытия Олимпиады
07:03
Израиль на пять месяцев отложил введение платных электронных виз для украинцев
Все новости...
Реклама:
Реклама: