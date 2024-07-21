Зеленський про втрати військових: Зміни кожного дня, і менше не стає
Неділя, 21 липня 2024, 16:10
Президент Володимир Зеленський розповів, що цифра загиблих українців на фронті змінюється щодня, і не в позитивний бік.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю BBC
Пряма мова Зеленського: "Я знаю, скільки ми людей втрачаємо щодня. Для мене це дуже болюче питання і дуже важливе. Я кожного дня, на жаль, бачу ці зміни, і вони не в позитивну сторону. Менше не стає".
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Деталі: Зеленський пояснив, що в Україні співвідношення загиблих та поранених військових 1 до 6-8, у той час, як у РФ – 1 до 3.
Пряма мова Зеленського: "Це говорить про те, що вони не борються за виживання своєї людини, вони залишають їх на полі бою".