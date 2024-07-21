Зеленский о потерях защитников: Изменения каждый день, и меньше не становится
Воскресенье, 21 июля 2024, 16:10
Президент Владимир Зеленский рассказал, что цифра погибших украинцев на фронте меняется ежедневно, и не в положительную сторону.
Источник: Зеленский в интервью BBC
Прямая речь Зеленского: "Я знаю, сколько мы людей теряем ежедневно. Для меня это очень болезненный вопрос и очень важный. Я каждый день, к сожалению, вижу эти изменения, и они не в положительную сторону. Меньше не становится".
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Детали: Зеленский объяснил, что в Украине соотношение погибших и раненых военных 1 к 6-8, в то время, как в РФ - 1 к 3.
Прямая речь Зеленского: "Это говорит о том, что они не борются за выживание своего человека, они оставляют их на поле боя".