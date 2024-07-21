Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Зеленский о потерях защитников: Изменения каждый день, и меньше не становится

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 июля 2024, 16:10
Зеленский о потерях защитников: Изменения каждый день, и меньше не становится
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что цифра погибших украинцев на фронте меняется ежедневно, и не в положительную сторону.

Источник: Зеленский в интервью BBC

Прямая речь Зеленского: "Я знаю, сколько мы людей теряем ежедневно. Для меня это очень болезненный вопрос и очень важный. Я каждый день, к сожалению, вижу эти изменения, и они не в положительную сторону. Меньше не становится".

Реклама:

Детали: Зеленский объяснил, что в Украине соотношение погибших и раненых военных 1 к 6-8, в то время, как в РФ - 1 к 3.

Прямая речь Зеленского: "Это говорит о том, что они не борются за выживание своего человека, они оставляют их на поле боя".

Темы: ЗеленскийВооруженные силыпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Оккупанты ударили по энергообъектам в 2 областях – Укрэнерго

Харрис на встрече с Нетаньяху: Я не буду молчать о страданиях в Секторе Газа

ISW проанализировал российский штурм: командование не усвоило уроки

Израиль предупредил Францию о возможном теракте во время Олимпиады

Кулеба: Мы получили четкий сигнал, что Китай работает над решением войны

В Днепре убили активиста Михаила Тонконогого, полиция задержала двух подозреваемых

Все новости...
Кличко: Зеленскому придется прибегнуть к референдуму в случае территориального компромисса с РФ
На фронте погиб доброволец из Польши
Зеленский об идее Трампа быстро завершить войну: Вопрос в том, кто будет платить
Зеленский заявил, что россияне потеряли 20 тысяч убитыми на Харьковщине
Последние новости
09:36
Падение обломков «Шахедов» в Румынии: в МИД вызвали представителя РФ
09:25
Россияне за сутки убили двух жителей Донетчины, еще 4 ранены
09:07
объясняемВсе, что нужно знать об Олимпийских играх 2024
08:48
Трамп уже не хочет планировать дебаты с Харрис, пока она не официальный кандидат
08:24
На фронте почти 150 боевых столкновений: 43 атаки россияне направили на Покровское направление
08:01
Оккупанты ударили по энергообъектам в 2 областях – Укрэнерго
07:46
Воздушные силы сбили 20 из 22 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:38
ВСУ за сутки отминусовали 950 оккупантов и 200 единиц вражеской техники
07:07
Михаил Романчук будет вторым знаменосцем Украины на церемонии открытия Олимпиады
07:03
Израиль на пять месяцев отложил введение платных электронных виз для украинцев
Все новости...
Реклама:
Реклама: