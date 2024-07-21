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Зеленський заявив, що росіяни втратили 20 тисяч вбитими на Харківщині

Катерина ТищенкоНеділя, 21 липня 2024, 16:14
Зеленський заявив, що росіяни втратили 20 тисяч вбитими на Харківщині
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час наступу на Харківщині російські війська втратили 20 тисяч осіб вбитими.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю ВВС

Пряма мова: "Росія дійсно почала прорив на Харків, її ціль була окупація міста, в якому 1,5 мільйони людей… Але ми зупинили цей наступ, їх наступ провалився, і це факт.

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Їхня максимальна точка поглиблення від кордону була 10 км. Ми їх зупинили. Близько 20 тисяч людей їх загинуло. Це їм коштували ці села в цій сірій зоні. Сіра зона – не тому, що ми визначили, що вона сіра або росіяни, вона просто обстрілювалася, і там люди були вивезені заздалегідь.

Я не бачу успіху в цій операції. І коли в нас будуть укомплектовані резерви, ми відновимо положення".

Що передувало: 10 липня начальник штабу, заступник командира ОТУ "Харків" полковник Віктор Солімчук заявив, що російська окупаційна армія залучила 10 350 осіб до наступальних дій у прикордонних районах Харківщини, які розпочалися 10 травня. За даними офіцера, станом на початок липня, втрати противника становили: 2939 вбитими, 6509 пораненими. Ще 45 окупантів здалися у полон.

Теми: ЗеленськийХарківська областьвійнаРосія
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