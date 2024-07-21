Зеленський заявив, що росіяни втратили 20 тисяч вбитими на Харківщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час наступу на Харківщині російські війська втратили 20 тисяч осіб вбитими.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю ВВС

Пряма мова: "Росія дійсно почала прорив на Харків, її ціль була окупація міста, в якому 1,5 мільйони людей… Але ми зупинили цей наступ, їх наступ провалився, і це факт.

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Їхня максимальна точка поглиблення від кордону була 10 км. Ми їх зупинили. Близько 20 тисяч людей їх загинуло. Це їм коштували ці села в цій сірій зоні. Сіра зона – не тому, що ми визначили, що вона сіра або росіяни, вона просто обстрілювалася, і там люди були вивезені заздалегідь.

Я не бачу успіху в цій операції. І коли в нас будуть укомплектовані резерви, ми відновимо положення".

Що передувало: 10 липня начальник штабу, заступник командира ОТУ "Харків" полковник Віктор Солімчук заявив, що російська окупаційна армія залучила 10 350 осіб до наступальних дій у прикордонних районах Харківщини, які розпочалися 10 травня. За даними офіцера, станом на початок липня, втрати противника становили: 2939 вбитими, 6509 пораненими. Ще 45 окупантів здалися у полон.