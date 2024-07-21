Зеленский заявил, что россияне потеряли 20 тысяч убитыми на Харьковщине

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время наступления на Харьковщине российские войска потеряли 20 тысяч человек убитыми.

Источник: Зеленский в интервью ВВС

Прямая речь: "Россия действительно начала прорыв на Харьков, ее цель была оккупация города, в котором 1,5 миллиона человек... Но мы остановили это наступление, их наступление провалилось, и это факт.

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Их максимальная точка углубления от границы была 10 км. Мы их остановили. Около 20 тысяч человек их погибло. Это им стоили эти села в этой серой зоне. Серая зона – не потому, что мы определили, что она серая или русские, она просто обстреливалась, и там люди были вывезены заранее.

Я не вижу успеха в этой операции. И когда у нас будут укомплектованы резервы, мы восстановим положение".

Что предшествовало: 10 июля начальник штаба, заместитель командира ОТГ "Харьков" полковник Виктор Солимчук заявил, что российская оккупационная армия привлекла 10 350 человек к наступательным действиям в приграничных районах Харьковщины, которые начались 10 мая. По данным офицера, по состоянию на начало июля, потери противника составляли: 2939 убитыми, 6509 ранеными. Еще 45 оккупантов сдались в плен.