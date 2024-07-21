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Зеленский заявил, что россияне потеряли 20 тысяч убитыми на Харьковщине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 июля 2024, 16:14
Зеленский заявил, что россияне потеряли 20 тысяч убитыми на Харьковщине
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время наступления на Харьковщине российские войска потеряли 20 тысяч человек убитыми.

Источник: Зеленский в интервью ВВС

Прямая речь: "Россия действительно начала прорыв на Харьков, ее цель была оккупация города, в котором 1,5 миллиона человек... Но мы остановили это наступление, их наступление провалилось, и это факт.

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Их максимальная точка углубления от границы была 10 км. Мы их остановили. Около 20 тысяч человек их погибло. Это им стоили эти села в этой серой зоне. Серая зона – не потому, что мы определили, что она серая или русские, она просто обстреливалась, и там люди были вывезены заранее.

Я не вижу успеха в этой операции. И когда у нас будут укомплектованы резервы, мы восстановим положение".

Что предшествовало: 10 июля начальник штаба, заместитель командира ОТГ "Харьков" полковник Виктор Солимчук заявил, что российская оккупационная армия привлекла 10 350 человек к наступательным действиям в приграничных районах Харьковщины, которые начались 10 мая. По данным офицера, по состоянию на начало июля, потери противника составляли: 2939 убитыми, 6509 ранеными. Еще 45 оккупантов сдались в плен.

Темы: ЗеленскийХарьковская областьвойнаРосcия
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