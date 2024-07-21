Обрив канатної дороги через Дніпро: прокуратура каже, що намагалась заборонити атракціон

Київська міська прокуратура повідомила, що раніше вимагала в суді зупинити роботу канатної дороги через Дніпро у Києві, де, імовірно, в неділю загинула людина.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Звертаємо увагу, що Київська міська прокуратура ще в 2021 році намагалася зупинити роботу вказаного атракціону. Прокурори звернулись до Господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.01.2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя.

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Відповідачами у справі були Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), КП "ПЛЕСО" та товариство-переможець конкурсу.

Однак рішенням Господарського суду м. Києва від 02.12.2021, залишеним в силі постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2022 та Верховного суду від 14.09.2022, у задоволенні позову відмовлено".

Деталі: У прокуратурі також повідомили, що під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.

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"Втім, нікого з посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця, до сьогоднішнього трагічного випадку це не турбувало", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: 21 липня близько 13:45 в Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро.

Під час обриву канатної дороги на ній перебував 20-річний хлопець, його шукають.