Обрив канатної дороги через Дніпро: прокуратура каже, що намагалась заборонити атракціон
Київська міська прокуратура повідомила, що раніше вимагала в суді зупинити роботу канатної дороги через Дніпро у Києві, де, імовірно, в неділю загинула людина.
Джерело: Київська міська прокуратура
Дослівно: "Звертаємо увагу, що Київська міська прокуратура ще в 2021 році намагалася зупинити роботу вказаного атракціону. Прокурори звернулись до Господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.01.2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя.
Відповідачами у справі були Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), КП "ПЛЕСО" та товариство-переможець конкурсу.
Однак рішенням Господарського суду м. Києва від 02.12.2021, залишеним в силі постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.06.2022 та Верховного суду від 14.09.2022, у задоволенні позову відмовлено".
Деталі: У прокуратурі також повідомили, що під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.
"Втім, нікого з посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця, до сьогоднішнього трагічного випадку це не турбувало", - йдеться в повідомленні.
Що передувало: 21 липня близько 13:45 в Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро.
Під час обриву канатної дороги на ній перебував 20-річний хлопець, його шукають.