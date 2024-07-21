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Обрыв канатной дороги через Днепр: прокуратура говорит, что пыталась запретить аттракцион

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 июля 2024, 17:31
Обрыв канатной дороги через Днепр: прокуратура говорит, что пыталась запретить аттракцион
полиция работает на месте обрыва канатной дороги, фото: Нацполиция

Киевская городская прокуратура сообщила, что ранее требовала в суде остановить работу канатной дороги через Днепр в Киеве, где, вероятно, в воскресенье погиб человек.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Обращаем внимание, что Киевская городская прокуратура еще в 2021 году пыталась остановить работу указанного аттракциона. Прокуроры обратились в Хозяйственный суд Киева с иском, в котором просили признать незаконным и отменить распоряжение Исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 11.01.2021 года, которым победителем инвестиционного конкурса признали компанию без опыта по реализации подобных проектов и опыта эксплуатации аттракционов подобного типа, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья.

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Ответчиками по делу были Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация), КП "ПЛЕСО" и общество-победитель конкурса.

Однако решением Хозяйственного суда г. Киева от 02.12.2021, оставленным в силе постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 16.06.2022 и Верховного суда от 14.09.2022, в удовлетворении иска отказано".

Детали: В прокуратуре также сообщили, что во время судебного разбирательства было установлено, что на момент проведения инвестиционного конкурса и судебного разбирательства проектная и техническая документация по аттракциону не были разработаны.

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"Впрочем, никого из должностных лиц КГГА, которые проводили конкурс на определение победителя, до сегодняшнего трагического случая это не беспокоило", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: 21 июля около 13:45 в Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр

Во время обрыва канатной дороги на ней находился 20-летний парень, его ищут.

Темы: Киевчрезвычайное происшествиепрокуратура
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