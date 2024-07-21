У Херсоні через ворожі обстріли постраждали 6 людей

Внаслідок ворожих обстрілів Херсона у неділю постраждали шестеро людей.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Деталі: Після 16 години повідомлялося, що російські військові вкрили вогнем житлові квартали у Дніпровському районі Херсона.

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Через обстріл постраждав 65-річний чоловік, який перебував на вулиці. В нього – вибухова травма та поранення стегна.

Згодом стало відомо про ще трьох постраждалих від обстрілу. Самостійно по допомогу звернулись чоловіки, 22 та 33 років. В них вибухові травми та різані рани ноги й живота. Потерпілих госпіталізували до хірургічного відділення. Також уламкові поранення та перелом передпліччя дістав 58-річний херсонець.

Пізніше ОВА повідомила, що близько 16:00 під російський обстріл потрапив 52-річний херсонець, який під час атаки перебував в авто. Потерпілого з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням голови доставили до лікарні.

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Після 20 години стало відомо, що через ворожу атаку постраждав 25-річний місцевий житель. В чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми й контузію. Бригада "швидкої" надала потерпілому допомогу на місці.