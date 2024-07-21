В Херсоне из-за вражеских обстрелов пострадали 6 человек

В результате вражеских обстрелов Херсона в воскресенье пострадали шесть человек.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Детали: После 16 часов сообщалось, что российские военные покрыли огнем жилые кварталы в Днепровском районе Херсона.

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Из-за обстрела пострадал 65-летний мужчина, который находился на улице. У него – взрывная травма и ранение бедра.

Впоследствии стало известно о еще трех пострадавших от обстрела. Самостоятельно за помощью обратились мужчины, 22 и 33 лет. У них взрывные травмы и резаные раны ноги и живота. Пострадавших госпитализировали в хирургическое отделение. Также осколочные ранения и перелом предплечья получил 58-летний херсонец.

Позже ОВА сообщила, что около 16:00 под российский обстрел попал 52-летний херсонец, который во время атаки находился в авто. Пострадавшего со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением головы доставили в больницу.

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После 20 часов стало известно, что из-за вражеской атаки пострадал 25-летний местный житель. У мужчины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы и контузию. Бригада "скорой" оказала пострадавшему помощь на месте.