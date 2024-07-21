Росіяни атакували дроном комбайн на Сумщині: є загиблий і поранений
Неділя, 21 липня 2024, 20:16
На Сумщині окупанти атакували дроном комбайн під час збирання урожаю, внаслідок чого загинув комбайнер, а його помічник дістав поранення.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Дослівно: "За даними слідства, 21 липня 2024 року близько 16:40 ворог атакував, за попередньою інформацією, FPV-дроном комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району.
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Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення".
Деталі: За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).