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Росіяни атакували дроном комбайн на Сумщині: є загиблий і поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 21 липня 2024, 20:16
Росіяни атакували дроном комбайн на Сумщині: є загиблий і поранений
ілюстративне фото AFP via Getty Images

На Сумщині окупанти атакували дроном комбайн під час збирання урожаю, внаслідок чого загинув комбайнер, а його помічник дістав поранення.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За даними слідства, 21 липня 2024 року близько 16:40 ворог атакував, за попередньою інформацією, FPV-дроном комбайн, який збирав урожай на території Білопільської громади Сумського району.

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Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення".

Деталі: За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теми: Сумська областьвійна
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