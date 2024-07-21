Россияне атаковали дроном комбайн на Сумщине: есть погибший и раненый
Воскресенье, 21 июля 2024, 20:16
На Сумщине оккупанты атаковали дроном комбайн во время уборки урожая, в результате чего погиб комбайнер, а его помощник получил ранения.
Источник: Офис генерального прокурора
Дословно: "По данным следствия, 21 июля 2024 года около 16:40 враг атаковал, по предварительной информации, FPV-дроном комбайн, который собирал урожай на территории Белопольской общины Сумского района.
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Погиб 37-летний комбайнер, его 59-летний помощник получил ранения".
Детали: Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).