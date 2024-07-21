Байден виходить із президентських перегонів

Чинний президент США Джо Байден заявив про вихід із президентських перегонів.

Джерело: Байден у соцмережі Х, Європейська правда

Деталі: Байден оприлюднив лист від свого імені, у якому оголосив про припинення участі у президентській кампанії.

Пряма мова: "Для мене було найбільшою честю мого життя бути вашим президентом. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, та я вважаю, що в інтересах партії та країни буде краще, якщо я відійду (від перегонів) і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Звертає на себе увагу те, що Байден не став уточнювати причину свого рішення, але пообіцяв зробити це пізніше, у зверненні до нації.

Байден у своєму листі запевнив американців у тому, що вважає своє президентство успішним, а також висловив "глибоку вдячність усім тим, хто так наполегливо працював, щоб мене переобрали", виділивши окремо віце-президентку Камалу Гарріс, яка "була надзвичайним партнером у всій цій роботі".

Нового канидидата від демократів має формально обрати з’їзд партії, що відбудеться 19-21 серпня. Однак через особливості законодавства та малий час кампанії узгоджений кандидат буде оголошений раніше.

Що передувало: Раніше передбачалося, що Байден може зняти свою кандидатуру з виборів через стан здоров’я. Між тим, у команді Трампа вже оголосили, що у цьому разі вимагатимуть негайної відставки Байдена і з посади президента.

Деталі читайте в статті "Кінець дідових виборів? Хто та як може замінити Байдена на президентських перегонах у США"