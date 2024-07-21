Байден выходит из президентской гонки

Действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки.

Источник: Байден в соцсети Х, Европейская правда

Детали: Байден обнародовал письмо от своего имени, в котором объявил о прекращении участия в президентской кампании.

Прямая речь: "Для меня было самой большой честью моей жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался баллотироваться на второй срок, я считаю, что в интересах моей партии и страны будет лучше, если я отступлю и сосредоточусь исключительно на выполнении обязанностей президента до конца моего срока".

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Больше деталей: Обращает на себя внимание то, что Байден не стал уточнять причину своего решения, но пообещал сделать это позже, в обращении к нации.

Байден в своем письме заверил американцев в том, что считает свое президентство успешным, а также выразил "глубокую благодарность всем тем, кто так упорно работал, чтобы меня переизбрали", выделив отдельно вице-президента Камалу Харрис, которая "была чрезвычайным партнером во всей этой работе".

Нового кандидата от демократов должен формально выбрать съезд партии, который состоится 19-21 августа. Однако из-за особенностей законодательства и малого времени кампании согласованный кандидат будет объявлен раньше.

Что предшествовало: Ранее предполагалось, что Байден может снять свою кандидатуру с выборов из-за состояния здоровья. Между тем, в команде Трампа уже объявили, что в этом случае будут требовать немедленной отставки Байдена и с должности президента.