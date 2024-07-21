Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Зеленський повідомив про прибуття Patriot від Німеччини

Катерина ТищенкоНеділя, 21 липня 2024, 21:17
Зеленський повідомив про прибуття Patriot від Німеччини
ЗРК Patriot, фото picture alliance via Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що система ППО Patriot від Німеччини прибула в Україну.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький Patriot прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок.

Реклама:

В небі ми зможемо зробити більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України".

Деталі: Зеленський також повідомив про доповідь голови СБУ Василя Малюка і "хороші результати у протидії колаборантам".

"Є також деякі речі, про які ми зараз публічно не можемо говорити. Просто не варто. Окупант повинен це відчути", – додав президент.

Теми: ЗеленськийPatriotНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
Зеленський про втрати військових: Зміни кожного дня, і менше не стає
Зеленський: Ніхто не погодиться на війну, яка триватиме ще 10 років
Reuters: США мають труднощі зі збільшенням виробництва ракет для Patriot
Росіяни зосереджують сили для наступу на Харківщині – ОСУВ "Хортиця"
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: