Зеленський повідомив про прибуття Patriot від Німеччини

Президент Володимир Зеленський повідомив, що система ППО Patriot від Німеччини прибула в Україну.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький Patriot прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок.

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В небі ми зможемо зробити більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України".

Деталі: Зеленський також повідомив про доповідь голови СБУ Василя Малюка і "хороші результати у протидії колаборантам".

"Є також деякі речі, про які ми зараз публічно не можемо говорити. Просто не варто. Окупант повинен це відчути", – додав президент.