Зеленский сообщил о прибытии Patriot от Германии

Президент Владимир Зеленский сообщил, что система ПВО Patriot от Германии прибыла в Украину.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сейчас уже мы можем сказать: есть усиление нашей ПВО. Немецкий Patriot прибыл в Украину, я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг.

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В небе мы сможем сделать больше. Конечно, впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее – больше силы для Украины".

Детали: Зеленский также сообщил о докладе главы СБУ Василия Малюка и "хороших результатах в противодействии коллаборантам".

"Есть также некоторые вещи, о которых мы сейчас публично не можем говорить. Просто не стоит. Оккупант должен это почувствовать", - добавил президент.