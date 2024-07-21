Зеленский сообщил о прибытии Patriot от Германии
Президент Владимир Зеленский сообщил, что система ПВО Patriot от Германии прибыла в Украину.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Сейчас уже мы можем сказать: есть усиление нашей ПВО. Немецкий Patriot прибыл в Украину, я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг.
В небе мы сможем сделать больше. Конечно, впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее – больше силы для Украины".
Детали: Зеленский также сообщил о докладе главы СБУ Василия Малюка и "хороших результатах в противодействии коллаборантам".
"Есть также некоторые вещи, о которых мы сейчас публично не можем говорить. Просто не стоит. Оккупант должен это почувствовать", - добавил президент.