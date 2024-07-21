Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Зеленський: Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики

Катерина ТищенкоНеділя, 21 липня 2024, 22:48
Зеленський: Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики
ілюстративне фото Pixabay

Президент Володимир Зеленський запевняє, що українські енергетики намагаються зменшити дефіцит електроенергії, незважаючи на постійні ворожі удари по енергетичних об'єктах.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Були доповіді урядовців, передусім щодо енергетики. Прем’єрміністр Денис Шмигаль, міністр енергетики.

Реклама:

Хочу відзначити роботу всіх наших ремонтних бригад, наших працівників "атомки", всіх, хто задіяний для стабілізації постачання. Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики.

Розуміємо, що маємо справу з терористами, та російські удари не припиняються. Але все ж українські енергетики стараються зробити ситуацію такою, щоб дефіциту стало менше".

Теми: Зеленськийелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
Зеленський
Зеленський повідомив про прибуття Patriot від Німеччини
Зеленський: Ніхто не погодиться на війну, яка триватиме ще 10 років
Зеленський заявив, що росіяни втратили 20 тисяч вбитими на Харківщині
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: