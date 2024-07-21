Зеленський: Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики

Президент Володимир Зеленський запевняє, що українські енергетики намагаються зменшити дефіцит електроенергії, незважаючи на постійні ворожі удари по енергетичних об'єктах.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Були доповіді урядовців, передусім щодо енергетики. Прем’єрміністр Денис Шмигаль, міністр енергетики.

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Хочу відзначити роботу всіх наших ремонтних бригад, наших працівників "атомки", всіх, хто задіяний для стабілізації постачання. Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики.

Розуміємо, що маємо справу з терористами, та російські удари не припиняються. Але все ж українські енергетики стараються зробити ситуацію такою, щоб дефіциту стало менше".