Зеленський: Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики
Неділя, 21 липня 2024, 22:48
Президент Володимир Зеленський запевняє, що українські енергетики намагаються зменшити дефіцит електроенергії, незважаючи на постійні ворожі удари по енергетичних об'єктах.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Були доповіді урядовців, передусім щодо енергетики. Прем’єрміністр Денис Шмигаль, міністр енергетики.
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Хочу відзначити роботу всіх наших ремонтних бригад, наших працівників "атомки", всіх, хто задіяний для стабілізації постачання. Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики.
Розуміємо, що маємо справу з терористами, та російські удари не припиняються. Але все ж українські енергетики стараються зробити ситуацію такою, щоб дефіциту стало менше".