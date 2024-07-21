Зеленский: Делается все необходимое, чтобы дать больше электричества

Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинские энергетики пытаются уменьшить дефицит электроэнергии, несмотря на постоянные вражеские удары по энергетическим объектам.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Были доклады чиновников, прежде всего по энергетике. Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики.

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Хочу отметить работу всех наших ремонтных бригад, наших работников "атомки", всех, кто задействован для стабилизации поставок. Делается все необходимое, чтобы дать больше электричества.

Понимаем, что имеем дело с террористами, и российские удары не прекращаются. Но все же украинские энергетики стараются сделать ситуацию такой, чтобы дефицита стало меньше".