ISW: Російські військкомати пропонують $1150 людині, яка приведе друга
У Росії придумали нестандартні грошові стимули для контрактної служби в збройних силах: людині, яка приведе свого друга до військкомату, пропонують 100 000 рублів (близько 1150 доларів).
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: За інформацією військових аналітиків, голова Ярославської області Михайло Євраєв оголосив про нову ініціативу, яка пропонує 100 000 рублів (близько 1150 доларів) кожній людині, яка приведе свого друга до військкомату, якщо той підпише контракт з Міністерством оборони (МО) Росії на проходження військової служби.
Республіка Татарстан також розпочала подібну ініціативу з 11 липня. Заступник голови Комітету Державної думи Росії з державного будівництва і законодавства Юрій Сінельщиков заявив, що цей новий механізм призову є ризикованим і що росіяни можуть зловживати цією системою, особливо якщо інші суб'єкти федерації приймуть подібні механізми.
Сінельщиков закликав закріпити цей механізм у російському законодавстві і висловив занепокоєння щодо того, чи зможуть суб'єкти федерації забезпечити фінансування подібних ініціатив.
Окрім цього, повідомляється, що російські війська розробляють і формалізують спеціальність військового мотоцикліста, ймовірно, у відповідь на збільшення кількості ударів українських безпілотників і повітряної розвідки, що змушує російські війська використовувати невеликі і швидкі транспортні засоби для логістики і перевезень на фронті.
Російські джерела заявили 21 липня, що російська 5-а мотострілецька бригада (1-й армійський корпус "ДНР") створює власну військово-мотоциклетну школу і що інші російські бригади також займаються цим питанням "на високому рівні".
Ключові висновки ISW за 21 липня:
- Голова Державної думи Росії В'ячеслав Володін нещодавно відвідав Нікарагуа і Кубу, ймовірно, в рамках зусиль Кремля, спрямованих на поширення свого впливу в Західній півкулі і згуртування держав проти США і Заходу.
- За повідомленнями, Служба державної безпеки Грузії (СДБ) нещодавно викликала на допит кількох громадян Грузії, які служили добровольцями на боці українських військ, за звинуваченнями у "змові з метою повалення уряду" і "тероризмі".
- Геолокаційні знімки підтверджують, що удар українського безпілотника пошкодив інфраструктуру авіабази Міллерово в Ростовській області в ніч з 19 на 20 липня.
- Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Авдіївки.
- У ніч з 20 на 21 липня російські війська завдали ракетних ударів та ударів з безпілотників по Україні.
- Російські суб'єкти федерації посилюють нестандартні грошові стимули для контрактної служби в російських збройних силах.