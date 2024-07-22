ISW: Российские военкоматы предлагают $1150 человеку, который приведет друга
В России придумали нестандартные денежные стимулы для контрактной службы в вооруженных силах: человеку, который приведет своего друга в военкомат, предлагают 100 000 рублей (около 1150 долларов).
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: По информации военных аналитиков, глава Ярославской области Михаил Евраев объявил о новой инициативе, которая предлагает 100 000 рублей (около 1150 долларов) каждому человеку, который приведет своего друга в военкомат, если тот подпишет контракт с Министерством обороны (МО) России на прохождение военной службы.
Республика Татарстан также начала подобную инициативу с 11 июля. Заместитель председателя Комитета Государственной думы России по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что этот новый механизм призыва является рискованным и что россияне могут злоупотреблять этой системой, особенно если другие субъекты федерации примут подобные механизмы.
Синельщиков призвал закрепить этот механизм в российском законодательстве и выразил обеспокоенность относительно того, смогут ли субъекты федерации обеспечить финансирование подобных инициатив.
Кроме этого, сообщается, что российские войска разрабатывают и формализуют специальность военного мотоциклиста, вероятно, в ответ на увеличение количества ударов украинских беспилотников и воздушной разведки, что заставляет российские войска использовать небольшие и быстрые транспортные средства для логистики и перевозок на фронте.
Российские источники заявили 21 июля, что российская 5-я мотострелковая бригада (1-й армейский корпус "ДНР") создает собственную военно-мотоциклетную школу и что другие российские бригады также занимаются этим вопросом "на высоком уровне".
Ключевые выводы ISW за 21 ноября:
- Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин недавно посетил Никарагуа и Кубу, вероятно, в рамках усилий Кремля, направленных на распространение своего влияния в Западном полушарии и сплочение государств против США и Запада.
- По сообщениям, Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) недавно вызвала на допрос нескольких граждан Грузии, которые служили добровольцами на стороне украинских войск, по обвинениям в "заговоре с целью свержения правительства" и "терроризме".
- Геолокационные снимки подтверждают, что удар украинского беспилотника повредил инфраструктуру авиабазы Миллерово в Ростовской области в ночь с 19 на 20 июля.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Авдеевки.
- В ночь с 20 на 21 июля российские войска нанесли ракетные удары и удары с беспилотников по Украине.
- Российские субъекты федерации усиливают нестандартные денежные стимулы для контрактной службы в российских вооруженных силах.