У російському Туапсе цієї ночі лунали вибухи

Кілька гучних вибухів прогриміло над Туапсе Краснодарського краю Росії, де розташований нафтопереробний завод. У місті по безпілотниках нібито спрацювала система ППО.

Джерело: Shot у Telegram

Деталі: Як розповіли місцеві жителі, вибухи зі сторони місцевої нафтобази почали лунати приблизно о 3:30, загалом було чути близько 5 гучних вибухів.

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Кілька гучних вибухів прогриміло над Туапсе Краснодарського краю Росії, де розташований нафтопереробний завод. pic.twitter.com/hMHO1xNVbY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2024

До цього очевидці повідомляли про характерні звуки польоту БпЛА. Офіційної інформації місцевої влади поки що не було.

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Доповнено: За інформацією місцевої влади, 22 липня з 3:17 до 04:20 в районі міста Туапсе система ППО нібито вразила 8 БПЛА.

Пошкоджень інфраструктури та житлових будинків поки не виявлено, постраждалих немає.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Туапсинський НПЗ "Роснєфті" зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня.

Туапсинський НПЗ є єдиним на чорноморському узбережжі РФ, входить в десятку найбільших у країні та переробляє щороку до 9 млн тонн сировини.

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