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У російському Туапсе цієї ночі лунали вибухи

Олена ІвашківПонеділок, 22 липня 2024, 05:16
У російському Туапсе цієї ночі лунали вибухи
Туапсинський НПЗ, фото: Вікіпедія

Кілька гучних вибухів прогриміло над Туапсе Краснодарського краю Росії, де розташований нафтопереробний завод. У місті по безпілотниках нібито спрацювала система ППО. 

Джерело: Shot у Telegram

Деталі: Як розповіли місцеві жителі, вибухи зі сторони місцевої нафтобази почали лунати приблизно о 3:30, загалом було чути близько 5 гучних вибухів.

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До цього очевидці повідомляли про характерні звуки польоту БпЛА.  Офіційної інформації місцевої влади поки що не було.

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Доповнено: За інформацією місцевої влади, 22 липня з 3:17 до 04:20 в районі міста Туапсе система ППО нібито вразила 8 БПЛА.

Пошкоджень інфраструктури та житлових будинків поки не виявлено, постраждалих немає.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялось, що Туапсинський НПЗ "Роснєфті" зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня. 
  • Туапсинський НПЗ є єдиним на чорноморському узбережжі РФ, входить в десятку найбільших у країні та переробляє щороку до 9 млн тонн сировини.

Також читайте: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю

Теми: Росіявійна
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