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В российском Туапсе этой ночью раздавались взрывы

Алена ИвашкивПонедельник, 22 июля 2024, 05:16
В российском Туапсе этой ночью раздавались взрывы
Туапсинский НПЗ, фото: Википедия

Несколько громких взрывов прогремело над Туапсе Краснодарского края России, где расположен нефтеперерабатывающий завод. В городе по беспилотникам якобы сработала система ПВО. 

Источник: Shot в Telegram

Детали: Как рассказали местные жители, взрывы со стороны местной нефтебазы начали раздаваться примерно в 3:30, всего было слышно около 5 громких хлопков.

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До этого очевидцы сообщали о характерных звуках полета БпЛА.  Официальной информации местных властей пока не было.

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Дополнено: По информации местных властей, 22 июля с 3:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО якобы поразила 8 БПЛА.

Повреждений инфраструктуры и жилых домов пока не обнаружено, пострадавших нет.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что Туапсинский НПЗ "Роснефти" остановил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов из-за атаки украинских дронов 25 января.
  • Туапсинский НПЗ является единственным на черноморском побережье РФ, входит в десятку крупнейших в стране и перерабатывает ежегодно до 9 млн тонн сырья.

Также читайте: "Бавовна палала і буде палати". Что стоит за атаками по НПЗ России и как они вредят Кремлю

Темы: Росcиявойна
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