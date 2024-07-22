В российском Туапсе этой ночью раздавались взрывы

Несколько громких взрывов прогремело над Туапсе Краснодарского края России, где расположен нефтеперерабатывающий завод. В городе по беспилотникам якобы сработала система ПВО.

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Детали: Как рассказали местные жители, взрывы со стороны местной нефтебазы начали раздаваться примерно в 3:30, всего было слышно около 5 громких хлопков.

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Кілька гучних вибухів прогриміло над Туапсе Краснодарського краю Росії, де розташований нафтопереробний завод. pic.twitter.com/hMHO1xNVbY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2024

До этого очевидцы сообщали о характерных звуках полета БпЛА. Официальной информации местных властей пока не было.

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Дополнено: По информации местных властей, 22 июля с 3:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО якобы поразила 8 БПЛА.

Повреждений инфраструктуры и жилых домов пока не обнаружено, пострадавших нет.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Туапсинский НПЗ "Роснефти" остановил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов из-за атаки украинских дронов 25 января.

Туапсинский НПЗ является единственным на черноморском побережье РФ, входит в десятку крупнейших в стране и перерабатывает ежегодно до 9 млн тонн сырья.

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