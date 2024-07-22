Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

ЗСУ за добу відмінусували ще понад тисячу окупантів і 18 танків

Ірина БалачукПонеділок, 22 липня 2024, 07:38
ЗСУ за добу відмінусували ще понад тисячу окупантів і 18 танків
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 1 050 загарбників, 51 артилерійську систему, 18 танків та 17 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу − близько 567 760 (+1 050) осіб,
  • танків − 8 284 (+18) од,
  • бойових броньованих машин − 15 980 (+17) од,
  • артилерійських систем − 15 637 (+51) од,
  • РСЗВ − 1 123 (+2) од,
  • засобів ППО − 900 (+4) од,
  • літаків − 362 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 475 (+73) од,
  • крилатих ракет − 2 401 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 21 138 (+102) од,
  • спеціальної техніки − 2 637 (+21) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
Росія
За добу на фронту 117 боєзіткнень: на Покровському напрямку відбито майже 40 атак ворога
Окупанти заявили, що вночі над РФ і Чорним морем збили 75 дронів, в Туапсе горів НПЗ
У російському Туапсе цієї ночі лунали вибухи
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: