ВСУ за сутки отминусовали еще более тысячи оккупантов и 18 танков
Понедельник, 22 июля 2024, 07:38
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 050 захватчиков, 51 артиллерийскую систему, 18 танков и 17 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 567 760 (+1 050) человек,
- танков − 8 284 (+18) ед,
- боевых бронированных машин − 15 980 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 15 637 (+51) ед,
- РСЗО − 1 123 (+2) ед,
- средств ПВО − 900 (+4) ед,
- самолетов − 362 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 12 475 (+73) ед,
- крылатых ракет − 2 401 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 21 138 (+102) ед,
- специальной техники − 2 637 (+21) ед.
Данные уточняются.