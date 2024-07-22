За добу на фронту 117 боєзіткнень: на Покровському напрямку відбито майже 40 атак ворога

За минулу добу російські війська атакували 11 напрямків фронту, відбулося 117 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку, де ворог концентрує зусилля біля шести населених пунктів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

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На Куп’янському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев'ять штурмових дій, поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

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На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив вісім атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 наступальних і штурмових дій. Противник концентрував зусилля в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового та Уманського Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка. Тут війська РФ сім разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив один невдалий штурм наших позицій. При цьому ворог надзвичайно активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію на цій ділянці фронту, вдарив по районах населених пунктів Вугледар, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське. Костянтинівка, Розлив, Нескучне, Времівка.

Три рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, поблизу Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалих штурми агресора було відбито українськими воїнами.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.