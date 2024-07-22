За сутки на фронте 117 боестолкновений: на Покровском направлении отражено почти 40 атак врага

За минувшие сутки российские войска атаковали 11 направлений фронта, произошло 117 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении, где враг концентрирует усилия у шести населенных пунктов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

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На Купянском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 11 атак оккупантов неподалеку Макеевки, Невского и Тернов.

На Северском направлении Силами обороны отражено девять штурмовых действий, вблизи Верхнекаменского и Выемки.

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На Краматорском направлении наши воины остановили 13 попыток противника прорвать нашу оборону, в частности, в районах Часового Яра, где состоялась более половины из этих боестолкновений, и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил восемь атак неподалеку населенных пунктов Северное, Железное и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отбили 39 наступательных и штурмовых действий. Противник концентрировал усилия в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса, Калинового и Уманского Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковеевка. Здесь войска РФ семь раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил один неудачный штурм наших позиций. При этом враг чрезвычайно активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию на этом участке фронта, ударил по районам населенных пунктов Угледар, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское. Константиновка, Разлив, Нескучное, Временка.

Три раза оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, вблизи Роботино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма агрессора были отбиты украинскими воинами.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.