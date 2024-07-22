На Харківщині через російську атаку постраждали дві жінки

22 липня армія РФ завдала ракетного удару по закладу освіти в місті Дергачі та обстріляла села Подоли й Сенькове Купʼянського району Харківської області, внаслідок чого поранені дві жінки.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 22 липня приблизно о 9:40 окупанти обстріляли с. Подоли Купʼянського району. Поранена мирна мешканка, їй надано медичну допомогу на місці. Пошкоджено приватні домоволодіння та гараж".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Також окупанти здійснили авіаційний обстріл села Сенькове Купʼянського району. Загорівся приватний житловий будинок. У результаті атаки тілесні ушкодження отримала жінка 75 років.

фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, росіяни двома балістичними ракетами оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М" завдали ракетні удари по місту Дергачі. Поцілили у початкову школу. Також загарбники пошкодили приміщення цивільних підприємств та багатоквартирні житлові будинки. Люди не постраждали.

Росіяни завдали ракетного удару по Дергачівській початковій школі на Харківщині.



Відео: начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко pic.twitter.com/GL2eCi5MbC ВІДЕО ДНЯ July 22, 2024

фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.