Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

На Харківщині через російську атаку постраждали дві жінки

Анастасія ПроцПонеділок, 22 липня 2024, 11:47
На Харківщині через російську атаку постраждали дві жінки
фото: Харківська обласна прокуратура

22 липня армія РФ завдала ракетного удару по закладу освіти в місті Дергачі та обстріляла села Подоли й Сенькове Купʼянського району Харківської області, внаслідок чого поранені дві жінки. 

Джерело: Харківська обласна прокуратура, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко 

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 22 липня приблизно о 9:40 окупанти обстріляли с. Подоли Купʼянського району. Поранена мирна мешканка, їй надано медичну допомогу на місці. Пошкоджено приватні домоволодіння та гараж". 

Реклама:
 
фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Також окупанти здійснили авіаційний обстріл села Сенькове Купʼянського району. Загорівся приватний житловий будинок. У результаті атаки тілесні ушкодження отримала жінка 75 років.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, росіяни двома балістичними ракетами оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М" завдали ракетні удари по місту Дергачі. Поцілили у початкову школу. Також загарбники пошкодили приміщення цивільних підприємств та багатоквартирні житлові будинки. Люди не постраждали. 

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Теми: Харківська областьпрокуратураобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
Харківська область
На Харківщині ППО полювала на розвідувальний дрон ворогів
Росіяни зосереджують сили для наступу на Харківщині – ОСУВ "Хортиця"
Зеленський заявив, що росіяни втратили 20 тисяч вбитими на Харківщині
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: