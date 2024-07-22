Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

На Харьковщине из-за российской атаки пострадали две женщины

Анастасия ПроцПонедельник, 22 июля 2024, 11:47
На Харьковщине из-за российской атаки пострадали две женщины
фото: Харьковская областная прокуратура

22 июля армия РФ нанесла ракетный удар по учебному заведению в городе Дергачи и обстреляла села Подолы и Сеньково Купянского района Харьковской области, в результате чего ранены две женщины.

Источник: Харьковская областная прокуратура, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко 

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 22 июля примерно в 9:40 оккупанты обстреляли с. Подолы Купянского района. Ранена мирная жительница, ей оказана медицинская помощь на месте. Повреждены частные домовладения и гараж".

Реклама:
 
фото: Харьковская областная прокуратура

Детали: Также оккупанты совершили авиационный обстрел села Сеньково Купянского района. Загорелся частный жилой дом. В результате атаки телесные повреждения получила женщина 75 лет.

 
фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, россияне двумя баллистическими ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесли ракетные удары по городу Дергачи. Попали в начальную школу. Также захватчики повредили помещения гражданских предприятий и многоквартирные жилые дома. Люди не пострадали.

 
фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Темы: Харьковская областьпрокуратураобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
Харьковская область
На Харьковщине по вражескому разведывательному дрону работала ПВО
Россияне сосредотачивают силы для наступления на Харьковщине – ОСУВ "Хортица"
Зеленский заявил, что россияне потеряли 20 тысяч убитыми на Харьковщине
Последние новости
20:34
Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: