На Харьковщине из-за российской атаки пострадали две женщины

22 июля армия РФ нанесла ракетный удар по учебному заведению в городе Дергачи и обстреляла села Подолы и Сеньково Купянского района Харьковской области, в результате чего ранены две женщины.

Источник: Харьковская областная прокуратура, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 22 июля примерно в 9:40 оккупанты обстреляли с. Подолы Купянского района. Ранена мирная жительница, ей оказана медицинская помощь на месте. Повреждены частные домовладения и гараж".

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фото: Харьковская областная прокуратура

Детали: Также оккупанты совершили авиационный обстрел села Сеньково Купянского района. Загорелся частный жилой дом. В результате атаки телесные повреждения получила женщина 75 лет.

фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, россияне двумя баллистическими ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесли ракетные удары по городу Дергачи. Попали в начальную школу. Также захватчики повредили помещения гражданских предприятий и многоквартирные жилые дома. Люди не пострадали.

Росіяни завдали ракетного удару по Дергачівській початковій школі на Харківщині.



Відео: начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко pic.twitter.com/GL2eCi5MbC ВИДЕО ДНЯ July 22, 2024

фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.