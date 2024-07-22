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Кулеба полетить до Китаю говорити про мир

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 липня 2024, 12:10
Кулеба полетить до Китаю говорити про мир
Дмитро Кулеба. фото з Facebook міністра

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить 23-25 липня візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: Зазначається, що в ході зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.

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При цьому головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру.

Теми: МЗСКулеба ДмитроКитайвійна
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