Кулеба полетит в Китай говорить о мире

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит 23-25 июля визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: Отмечается, что в ходе встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений.

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При этом главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира.