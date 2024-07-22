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Кулеба полетит в Китай говорить о мире

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 июля 2024, 12:10
Кулеба полетит в Китай говорить о мире
Дмитрий Кулеба. фото из Facebook министра

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит 23-25 июля визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: Отмечается, что в ходе встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений.

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При этом главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира.

Темы: МИДКулеба ДмитрийКитайвойна
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