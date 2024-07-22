Глава МЗС Чехії: Протягом двох місяців Україна отримає ще 100 тисяч боєприпасів

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський перед початком засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі заявив, що у рамках чеської ініціативи протягом липня-серпня в Україну доставлять ще 100 тисяч боєприпасів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на České noviny

Деталі: За його словами, наразі до ініціативи долучилися 18 країн, 15 з них вже виконали свої обіцянки та зробили внески.

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Це означає, що є достатньо коштів, щоб доставити в Україну 500 тисяч боєприпасів до кінця року, додав Ліпавський.

"Протягом липня і серпня ми відправимо загалом 100 тисяч додаткових боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб купити більше боєприпасів, щоб продовжити ініціативу в 2025 році. Цього року ми могли б доставити до 800 тисяч боєприпасів, якби у нас були гроші", – сказав чеський міністр.

Він розповів, що чеська сторона перебуває у щоденному контакті зі своїми українськими партнерами, які дуже цінують ініціативу.

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Ліпавський також зазначив, що Росія намагається зірвати ініціативу, і зокрема, тому Чехія не розкриває, звідки отримує боєприпаси.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наприкінці червня повідомив, що перший вантаж зі снарядами у межах чеської ініціативи прибув до України деякий час тому.

Тоді міністерка оборони Яна Чернохова уточнила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів, а завданням є цього року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів. Ця кількість наразі фінансово забезпечена. При цьому перша частина зі 180 тисяч одиниць боєприпасів фінансується за рахунок німецького внеску.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.

Більше про неї читайте в статті "Європейської правди".