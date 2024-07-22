Глава МИД Чехии: В течение двух месяцев Украина получит еще 100 тысяч боеприпасов

Глава МИД Чехии Ян Липавский перед началом заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе заявил, что в рамках чешской инициативы в течение июля-августа в Украину доставят еще 100 тысяч боеприпасов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на České noviny

Детали: По его словам, сейчас к инициативе присоединились 18 стран, 15 из них уже выполнили свои обещания и сделали взносы.

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Это означает, что есть достаточно средств, чтобы доставить в Украину 500 тысяч боеприпасов до конца года, добавил Липавский.

"В течение июля и августа мы отправим всего 100 тысяч дополнительных боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги, чтобы купить больше боеприпасов, чтобы продолжить инициативу в 2025 году. В этом году мы могли бы доставить до 800 тысяч боеприпасов, если бы у нас были деньги", – сказал чешский министр.

Он рассказал, что чешская сторона находится в ежедневном контакте со своими украинскими партнерами, которые очень ценят инициативу.

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Липавский также отметил, что Россия пытается сорвать инициативу, и в частности, поэтому Чехия не раскрывает, откуда получает боеприпасы.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в конце июня сообщил, что первый груз со снарядами в рамках чешской инициативы прибыл в Украину некоторое время назад.

Тогда министр обороны Яна Чернохова уточнила, что речь идет о 50 тысячах единиц боеприпасов, а задачей является в этом году поставить в Украину 500 тысяч боеприпасов. Это количество пока финансово обеспечено. При этом первая часть из 180 тысяч единиц боеприпасов финансируется за счет немецкого взноса.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.

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